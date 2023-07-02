Дощі на заході та півночі, вдень грози: прогноз погоди на сьогодні

Вночі на півночі та заході України очікуються короткочасні дощі, вдень грози. На решті територій - без опадів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +19, а вдень - від +25 до +30 градусів.

"Температура вночі 14-19, у південній частині до 22, в Карпатах 9-14; вдень 25-30, в західних та Житомирській областях 22-27", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні в Києві та Київській області очікується погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через грозу.

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