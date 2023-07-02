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Дожди на западе и севере, днем грозы: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 02 июля 2023 07:30
Дожди на западе и севере, днем грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью на севере и западе Украины ожидаются кратковременные дожди, днем грозы. На остальных территориях - без осадков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Температура ночью 14-19, в южной части до 22, в Карпатах 9-14; днем 25-30, в западных и Житомирской областях 22-27", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +26 до +29 днем;
  • на юге будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +28 до +31 днем;
  • на востоке будет колебаться от +16 до +18 ночью и от +26 до +30 днем.

Дожди на западе и севере, днем грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на 1 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет от +14 до +19, а днем - от +25 до +30 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили первый уровень опасности из-за грозы.

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