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Дощі на заході, а на півдні до +30: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок в Україні очікується комфортна температура повітря. Проте на заході очікуються дощі.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

У більшості регіонів країни температура повітря сягне +24...+28 градусів. На заході України температура буде дещо нижчою, в межах +20...+25 градусів. У південних областях прогнозується найвища температура, яка досягне +26...+30 градусів. 

Щодо опадів, дощі очікуються переважно в західних областях країни. Зокрема, найближчої ночі можливі сильні зливи, що можуть викликати локальні підтоплення.

Ввечері опади можуть поширитися на Житомирську, Київську та Одеську області. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві 6 серпня більшу частину доби ймовірність опадів буде невеликою, хоча вже надвечір можливий дощ. Максимальна температура повітря в столиці буде коливатися в межах +25...+26 градусів.

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні очікується нова хвиля спеки, яка триватиме до середини серпня, з піком температур, що припаде на 15 число.

22 липня були зафіксовані рекордні середньодобові температури повітря в історії. Тоді глобальна температура на поверхні Землі досягла 17,15 градуса за Цельсієм.

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Погода в Україні