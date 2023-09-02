Дощі в західних та центральних областях, на решті територій до +29: погода на завтра

Завтра, 3 вересня, короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози. В окремих регіонах повітря прогріється до +29.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
Мінливу хмарність та короткочасні дощі з грозами можна очікувати в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Одеській областях.
Вітер очікується східний від 3 до 8 м/c.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 3 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +12 - +17, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +15 - +17, вдень близько +23-25.
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