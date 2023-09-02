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Дощі в західних та центральних областях, на решті територій до +29: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 3 вересня, короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози. В окремих регіонах повітря прогріється до +29.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Мінливу хмарність та короткочасні дощі з грозами можна очікувати в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Одеській областях. 

Вітер очікується східний від 3 до 8 м/c. 

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +19 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +23 до +25 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +26 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: прогноз погоди на 3 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +12 - +17, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +15 - +17, вдень близько +23-25. 

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Погода в Україні