Дожди в западных и центральных областях, на остальных территориях до +29: погода на завтра

Завтра, 3 сентября, кратковременные дожди ожидаются в западных и центральных областях, местами и грозы. В отдельных регионах воздух прогреется до +29.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
Переменную облачность и кратковременные дожди с грозами можно ожидать в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской и Одесской областях.
Ветер ожидается восточный от 3 до 8 м/c.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 3 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +12 - +17, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +15 - +17, днем около +23-25.
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