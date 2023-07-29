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Дощі у західних та центральних областях, місцями грози: погода на завтра

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Субота 29 липня 2023 18:12
Дощі у західних та центральних областях, місцями грози: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, завтра, 30 липня, очікуються дощі у західних й центральних областях. Місцями можливі грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність.Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, очікується змінних напрямів, швидкість досягатиме від 3 до 8 м/c.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +24 до +27 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +28 до +32 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +20 вночі й від +24 до +30 вдень.

Дощі у західних та центральних областях, місцями грози: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 30 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів; вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +12 - +17, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +15 - +17, вдень +25 - +27.

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