Дощі й не тільки. Синоптики попередили про негоду у Києві завтра

Окрім дощу, в Києві також очікуються пориви вітру, швидкість якого сягатиме від 17 до 22 метрів на секунду.

Також вночі місцями по області можливий значний дощ. Температура в регіоні вночі становитиме від +7 до +12, а вдень - від +10 до +15. В Києві вночі +10 - +12, а вдень +12 - +14.

Що радять фахівці:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103", - додають в КМДА.