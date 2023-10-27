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Дожди не только. Синоптики предупредили о непогоде в Киеве завтра

Фото: Дожди и не только. Синоптики предупредили о непогоде в Киеве завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, завтра, 28 октября, ожидается ненастье. Специалисты дали основные рекомендации, которые призывали соблюдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометцентр .

Кроме дождя, в Киеве также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать от 17 до 22 метров в секунду. 

Также ночью местами по области возможен значительный дождь. Температура в регионе ночью составит от +7 до +12, а днем - от +10 до +15. В Киеве ночью +10 - +12, а днем +12 - +14.

Что советуют специалисты: 

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Если упало дерево или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103", - добавляют в КГГА.

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