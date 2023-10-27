Дожди не только. Синоптики предупредили о непогоде в Киеве завтра

Кроме дождя, в Киеве также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать от 17 до 22 метров в секунду.

Также ночью местами по области возможен значительный дождь. Температура в регионе ночью составит от +7 до +12, а днем - от +10 до +15. В Киеве ночью +10 - +12, а днем +12 - +14.

Что советуют специалисты:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Если упало дерево или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103", - добавляют в КГГА.