Дожди не только. Синоптики предупредили о непогоде в Киеве завтра

В Киеве, завтра, 28 октября, ожидается ненастье. Специалисты дали основные рекомендации, которые призывали соблюдать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометцентр .
Кроме дождя, в Киеве также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать от 17 до 22 метров в секунду.
Также ночью местами по области возможен значительный дождь. Температура в регионе ночью составит от +7 до +12, а днем - от +10 до +15. В Киеве ночью +10 - +12, а днем +12 - +14.
Что советуют специалисты:
"Если упало дерево или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103", - добавляют в КГГА.
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