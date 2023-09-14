Дощі й не тільки. В Київській області попередили про негоду завтра

Завтра, 15 вересня, в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. В регіоні можлива гроза й короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі короткочасні дощі й грози, а вдень - невеликий дощ.

Температура:

в Київській області вночі 13-18 градусів, а вдень - 18-23;

в Києві вночі 16-18 градусів, а вдень - близько 20.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/c.

Фото: в Київській області попередили про негоду завтра (t.me/kyivoda/)

Погода 15 вересня

Як розповіла синоптик Наталія Діденко, дощі, подекуди з грозами, очікуються також й у східній частині, місцями у центральних й локально на півдні України. Зокрема вони можуть супроводжуватись рвучким вітром.

Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю у: