Дощі й грози на заході, в Одеській області можливий туман: погода на завтра

Завтра, 24 вересня, очікують короткочасні дощі та місцями грози у більшості західних областей. Тим часом в Одеській області можливий туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність, без опадів, лише у більшості західних областей хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Одеській області місцями туман", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південно-східний, а у західних областях - північний. Швидкість досягатиме 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 24 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +11 - +16, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень близько +26-28.
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