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Дожди и грозы на западе, в Одесской области возможен туман: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 24 сентября, ожидаются кратковременные дожди и местами грозы в большинстве западных областей. Тем временем в Одесской области возможен туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность, без осадков, лишь в большинстве западных областей облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Одесской области местами туман", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-восточный, а в западных областях - северный. Скорость будет достигать 5-10 м/с. 

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +17 до +23 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +24 до +28 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +20 ночью и от +23 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +17 ночью и от +24 до +27 днем.

Фото: погода на 24 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +11 - +16, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем около +26-28.

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Погода в Украине