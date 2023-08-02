Дощі впродовж доби та спека до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

"Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться в повідомленні

Як зазначили синоптики, на решті території буде без опадів. Що стосується температури повітря, то вночі вона буде триматись на рівні +13...+18°, а на півдні та сході країни +17...+22°

"Вдень 25-30°, в Одеській області до +33°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°", - додали синоптики.

Спека йде в Україну

Найближчими днями, до кінця поточного тижня в Україні очікується спека до +40 градусів. Зокрема, 4-6 серпня у сонці серйозно "смажитиме". Щоправда, спека не зачепить західні регіони. Раніше в "Укргідрометцентрі" зазначали, що погода у серпні буде спекотною протягом усього місяця. Щоправда, дощі теж відступати не будуть. Докладніше - у матеріалі.