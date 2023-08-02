Дожди в течение суток и жара до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

"Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении

Как отметили синоптики, на остальной территории будет без осадков. Что касается температуры воздуха, то ночью она будет держаться на уровне +13...+18°, а на юге и востоке страны - +17...+22°

"Днем 25-30°, в Одесской области до +33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - добавили синоптики.

Жара идет в Украину

В ближайшие дни, к концу текущей недели в Украине ожидается жара до +40 градусов. В частности, 4-6 августа в солнце будет серьезно "жарить". Правда, жара не зацепит западные регионы. Ранее в "Укргидрометцентре" отмечали, что погода в августе будет жаркой на протяжении всего месяца. Правда дожди тоже отступать не будут. Подробнее - в материале.