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Дожди в течение суток и жара до +33. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз в Украине на 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в четверг, 3 августа, будет отличаться осадками, которіе будут держаться как ночью, так и днем. При этом, на фоне осадков не спадет и жара, которая на юге достигнет до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении

Как отметили синоптики, на остальной территории будет без осадков. Что касается температуры воздуха, то ночью она будет держаться на уровне +13...+18°, а на юге и востоке страны - +17...+22°

"Днем 25-30°, в Одесской области до +33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - добавили синоптики.

Жара идет в Украину

В ближайшие дни, к концу текущей недели в Украине ожидается жара до +40 градусов. В частности, 4-6 августа в солнце будет серьезно "жарить". Правда, жара не зацепит западные регионы. Ранее в "Укргидрометцентре" отмечали, что погода в августе будет жаркой на протяжении всего месяца. Правда дожди тоже отступать не будут. Подробнее - в материале.

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