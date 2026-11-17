У вівторок, 17 листопада, на всій території України будуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 17 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі дощі пройшли на Правобережжі, а вдень очікуються по всій країні.

Вітер буде південно-східний, у західних областях - південно-західний. Його швидкість - 7-12 метрів за секунду. У Карпатах місцями очікуються пориви 15-20 метрів за секунду.

Фото: якою буде погода в Україні 17 листопада (колаж РБК-Україна)

Температура становитиме 2-7° тепла. На заході вночі був мороз.

Найтепліше вдень буде на південному заході країни та в Криму - 8-13° тепла.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. По області температура становитиме 2-7° тепла. У Києві - 5-7° тепла.

Нагадаємо, що 13 листопада в Україні місцями прогнозували потепління до +20°.