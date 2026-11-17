Дощі, вітер та подекуди мороз: якою буде погода 17 листопада
У вівторок, 17 листопада, на всій території України будуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 17 листопада
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі дощі пройшли на Правобережжі, а вдень очікуються по всій країні.
Вітер буде південно-східний, у західних областях - південно-західний. Його швидкість - 7-12 метрів за секунду. У Карпатах місцями очікуються пориви 15-20 метрів за секунду.
Температура становитиме 2-7° тепла. На заході вночі був мороз.
Найтепліше вдень буде на південному заході країни та в Криму - 8-13° тепла.
Погода в Києві та області
На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть дощі.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. По області температура становитиме 2-7° тепла. У Києві - 5-7° тепла.
Нагадаємо, що 13 листопада в Україні місцями прогнозували потепління до +20°.
У Карпатах і на Закарпатті в той день обіцяли сильні дощі з переходом у сніг.
Також ми писали про народні прикмети, які віщують перший сніг. Серед них - відліт граків і поява снігурів біля осель.