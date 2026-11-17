Дожди, ветер и местами мороз: какой будет погода 17 ноября
Во вторник, 17 ноября, по всей территории Украины будут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 17 ноября
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдут дожди на Правобережье, а днем ожидаются по всей стране.
Ветер будет юго-восточный, в западных областях - юго-западный. Его скорость - 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура будет составлять 2-7° тепла. На закате ночью был мороз.
Теплее всего днем будет на юго-западе страны и в Крыму - 8-13° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди.
Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. По области температура будет составлять 2-7° тепла. В Киеве - 5-7° тепла.
Напомним, что 13 ноября в Украине местами прогнозировали потепление до +20°.
В Карпатах и Закарпатье в тот день обещали сильные дожди с переходом в снег.
Также мы писали о народных приметах, предвещающих первый снег. Среди них - отлет грачей и появление снегуров у домов.