Во вторник, 17 ноября, по всей территории Украины будут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. По области температура будет составлять 2-7° тепла. В Киеве - 5-7° тепла.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди.

Теплее всего днем будет на юго-западе страны и в Крыму - 8-13° тепла.

Температура будет составлять 2-7° тепла. На закате ночью был мороз.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях - юго-западный. Его скорость - 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдут дожди на Правобережье, а днем ожидаются по всей стране.

В Карпатах и Закарпатье в тот день обещали сильные дожди с переходом в снег.

Также мы писали о народных приметах, предвещающих первый снег. Среди них - отлет грачей и появление снегуров у домов.