Дощі, вітер і жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили, де завтра чекати негоду

Завтра, 27 травня у низці регіонів України очікуються небезпечні метеоявища.

Погода в Україні

За даними синоптиків, значні дощі пройдуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У східній частині України прогнозують пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.

Стихія може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку руху транспорту.

Фахівці закликають громадян бути обережними, не залишати авто під деревами та слідкувати за оперативними повідомленнями про погіршення погодних умов.