Дощі, вітер і жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили, де завтра чекати негоду

В кількох областях України очікується негода. Синоптики попереджають про дощі, сильний вітер і жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра, 27 травня у низці регіонів України очікуються небезпечні метеоявища.
За даними синоптиків, значні дощі пройдуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
У східній частині України прогнозують пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.
Стихія може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку руху транспорту.
Фахівці закликають громадян бути обережними, не залишати авто під деревами та слідкувати за оперативними повідомленнями про погіршення погодних умов.
Нагадаємо, що погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.
У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
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