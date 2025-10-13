UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі, вітер і заморозки: синоптики дали прогноз на сьогодні і початок тижня

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 13 жовтня, та попередив про можливі заморозки впродовж наступних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у більшості областей очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликі дощі. На півдні та сході вночі - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями на північному сході - пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі - від +3 до +8 градусів;
  • удень - від +7 до +12 градусів.

На півдні традиційно тепліше: вночі до +11 градусів, удень - до +15 градусів.
У Карпатах - невеликий дощ, вночі місцями мокрий сніг. Там температура коливатиметься від +2 до -3 градусів вночі та до +8 градусів вдень.

Погода у Києві та області

У столиці 13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі - близько +6 градусів, удень - до +12 градусів.

Гідрометцентр також попередив про заморозки на поверхні ґрунту вночі 14-15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях. Їм присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).

Раніше РБК-Україна писало про те, що які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні