Дожди, ветер и заморозки: синоптики дали прогноз на сегодня и начало недели

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди. На юге и востоке ночью - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами на северо-востоке - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью - от +3 до +8 градусов;

днем - от +7 до +12 градусов.

На юге традиционно теплее: ночью до +11 градусов, днем - до +15 градусов.

В Карпатах - небольшой дождь, ночью местами мокрый снег. Там температура будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.



Погода в Киеве и области

В столице 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - около +6 градусов, днем - до +12 градусов.

Гидрометцентр также предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).