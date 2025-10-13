Дожди, ветер и заморозки: синоптики дали прогноз на сегодня и начало недели

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 13 октября, и предупредил о возможных заморозках в течение следующих дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди. На юге и востоке ночью - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами на северо-востоке - порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
На юге традиционно теплее: ночью до +11 градусов, днем - до +15 градусов.
В Карпатах - небольшой дождь, ночью местами мокрый снег. Там температура будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.
Погода в Киеве и области
В столице 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - около +6 градусов, днем - до +12 градусов.
Гидрометцентр также предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).
