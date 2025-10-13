RU

Дожди, ветер и заморозки: синоптики дали прогноз на сегодня и начало недели

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 13 октября, и предупредил о возможных заморозках в течение следующих дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди. На юге и востоке ночью - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами на северо-востоке - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью - от +3 до +8 градусов;
  • днем - от +7 до +12 градусов.

На юге традиционно теплее: ночью до +11 градусов, днем - до +15 градусов.
В Карпатах - небольшой дождь, ночью местами мокрый снег. Там температура будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.

Погода в Киеве и области

В столице 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - около +6 градусов, днем - до +12 градусов.

Гидрометцентр также предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).

 

Ранее РБК-Украина писало о том, что какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

