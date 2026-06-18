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До +25, значні дощі, але не всюди: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 18.06.2026 Чт
2 хв
Сонце і суха погода дістануться не всім
aimg Ірина Глухова
До +25, значні дощі, але не всюди: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 18 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 18 червня, погода в Україні буде мінливою. В окремих регіонах місцями пройдуть дощі різної інтенсивності, тоді як в інших - опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні буде мінлива хмарність. У південних та східних областях, а також вночі у більшості центральних регіонів пройдуть помірні дощі.

На північному сході країни вдень місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози.

Водночас в Одеській та Миколаївській областях у нічні години подекуди можливі значні опади. На решті території України день мине без дощів.

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Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході - від 15 до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25 градусів.

До +25, значні дощі, але не всюди: якою буде погода в Україні сьогодні

Дощі 18 червня пройдуть у деяких областях (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 9-14 градусів, вдень - 20-25 градусів тепла. У Києві вночі очікується 11-13 градусів, удень повітря прогріється до 21-23 градусів.

Нагадаємо, минулого місяця Європа пережила один із найспекотніших травнів за всю історію спостережень. У низці країн були побиті температурні рекорди на тлі аномально ранньої хвилі спеки.

За останніми прогнозом синоптиків, у другій половині червня над значною частиною Європи знову пануватиме сильна спека.

Також РБК-Україна розповідало, як кліматичні зміни впливають на Україну.

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