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Дощі відступлять, але не всюди: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: дощі сьогодні відступлять, але не всюди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 21 вересня ще буде дощовою, але опади відступлять зі східних та південних регіонів. При цьому в Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно, у південній частині мінлива хмарність.

Часом невеликий дощ, у північних, вночі і у східних областях помірні дощі. Лише на півдні країни, вдень також в Луганській, Донецькій областях та в Дніпропетровській без істотних опадів.

Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с.

При цьому в карпатських горах очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +11 +14;
  • на заході вночі +4 +7, а вдень +11 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +15 +17;
  • на півдні країни вночі +7 +10, а вдень +15 +18 градусів;
  • у центральних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +12 +14.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9 градусів, а вдень +12 +14.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжує вирувати негода, вчора місцями снігу насипало вище коліна.

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Погода в Україні