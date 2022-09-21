Дожди отступят, но не повсюду: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 21 сентября, еще будет дождливой, но осадки отступят из восточных и южных регионов. В Карпатах ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, в южной части переменная облачность.
Временами небольшой дождь, в северных, ночью и в восточных областях умеренные дожди. Лишь на юге страны, днем также в Луганской, Донецкой областях и Днепропетровской без существенных осадков.
Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с.
При этом в карпатских горах ожидается дождь с мокрым снегом.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9 градусов, а днем +12 +14.
Напомним, что в Карпатах непогода продолжается, вчера местами снега насыпало выше колен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .