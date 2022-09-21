UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Фото: Дощі відступлять, але не скрізь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 22 вересня, в Україні буде хмарно із проясненнями. При цьому частина України накриє дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у західних та північних областях, вдень також у Вінницькій, Черкаській та Криму очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +10 +15. При цьому у південній та східній частинах очікується +16 +19, а на високогір'ї Карпат протягом доби +1 +6 градусів.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями, часом очікується невеликий дощ. При цьому вночі на Київщині прогнозується місцями дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +10 +15.
У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах від +7 до +9, а вдень від +12 до +14.

Нагадаємо, в Україні 23 та 24 вересня прогнозуються заморозки на ґрунті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні