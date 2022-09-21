Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, в западных и северных областях, днем также и в Винницкой, Черкасской и Крыму ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, а днем +10 +15. При этом в южной и восточной частях ожидается +16 +19, а на высокогорье Карпат в течение суток +1 +6 градусов.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь. При этом ночью в Киевской области прогнозируется местами дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +10 +15.

В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +7 до +9, а днем от +12 до +14.

Напомним, в Украине 23 и 24 сентября прогнозируются заморозки на почве.

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