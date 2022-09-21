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Дощі відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

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Київ, Середа 21 вересня 2022 15:10
Дощі відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на завтра Фото: Дощі відступлять, але не скрізь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 22 вересня, в Україні буде хмарно із проясненнями. При цьому частина України накриє дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у західних та північних областях, вдень також у Вінницькій, Черкаській та Криму очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +10 +15. При цьому у південній та східній частинах очікується +16 +19, а на високогір'ї Карпат протягом доби +1 +6 градусів.

Дощі відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями, часом очікується невеликий дощ. При цьому вночі на Київщині прогнозується місцями дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +10 +15.
У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах від +7 до +9, а вдень від +12 до +14.

Нагадаємо, в Україні 23 та 24 вересня прогнозуються заморозки на ґрунті.

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