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Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на завтра

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Киев, Среда 21 сентября 2022 15:10
Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на завтра Фото: Дожди отступят, но не везде (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 22 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. При этом часть Украины накроет дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в западных и северных областях, днем также и в Винницкой, Черкасской и Крыму ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, а днем +10 +15. При этом в южной и восточной частях ожидается +16 +19, а на высокогорье Карпат в течение суток +1 +6 градусов.

Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь. При этом ночью в Киевской области прогнозируется местами дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +10 +15.
В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +7 до +9, а днем от +12 до +14.

Напомним, в Украине 23 и 24 сентября прогнозируются заморозки на почве.

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