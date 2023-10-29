UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 жовтня, буде майже без дощів, шторм відступив. Вдень місцями очікується до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде сухо у більшості областей. Дрібні короткочасні дощі можливі лише на сході та півночі України. 

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. У південно-східній частині країни та у Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде +16 +21, на півночі та сході +10 +15 градусів. У Чернігівській та Сумській області вдень місцями +6 +9 градусів.

Вночі температура опуститься до +4 +9 градусів. На узбережжях морів та у Криму вночі +13.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с. 

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +12 +14 градусів, а вночі +7 +9 градусів.

Негода в Україні

Вчора західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у 14 областях, були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки вчорашнього шторму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві