Дожди отступили: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня будет сухо в большинстве областей. Мелкие кратковременные дожди возможны только на востоке и севере Украины.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. В юго-восточной части страны и в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +16 +21, на севере и востоке +10 +15 градусов. В Черниговской и Сумской области днем местами +6 +9 градусов.

Ночью температура опустится до +4 +9 градусов. На побережье морей и в Крыму ночью +13.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +12 +14 градусов, а ночью +7 +9 градусов.

Непогода в Украине

Вчера западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем вызвали настоящий деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в 14 областях, были обесточены более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях вчерашнего шторма - читайте в материале РБК-Украина.