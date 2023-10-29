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Дощі відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 07:00
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Дощі відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 жовтня, буде майже без дощів, шторм відступив. Вдень місцями очікується до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде сухо у більшості областей. Дрібні короткочасні дощі можливі лише на сході та півночі України.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. У південно-східній частині країни та у Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде +16 +21, на півночі та сході +10 +15 градусів. У Чернігівській та Сумській області вдень місцями +6 +9 градусів.

Вночі температура опуститься до +4 +9 градусів. На узбережжях морів та у Криму вночі +13.

Дощі відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +12 +14 градусів, а вночі +7 +9 градусів.

Дощі відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Негода в Україні

Вчора західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у 14 областях, були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки вчорашнього шторму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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