UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відступили. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 9 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 серпня, погода в Україні буде сонячною з "комфортними" показниками на термометрах. А дощі відступлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, впродовж дня очікується +23...+29 градусів, на крайньому півдні та у Луганській області до +30 градусів.

"У західних областях та у Сумській області буде найсвіжіше, +20...+23 градуси", - додала Діденко.

При чому вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається.

Погода в Києві

У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Вдень буде сухо та сонячно.

Погодні рекорди у Києві за літо 2023

З початку літа в столиці України було встановлено вже три кліматичні рекорди.

Так, на початку червня в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він побив попередній показник 2012 року. Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год), що на 2 м/с більше за відмітку, встановлену 11 років тому.

22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів, а ніч на неділю, 6 серпня, у Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві