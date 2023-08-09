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Дожди отступили. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 9 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 августа, погода в Украине будет солнечной с "комфортными" показателями на термометрах. А дожди отступят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха", – рассказала она.

Как отметила синоптик, в течение дня ожидается +23...+29 градусов, на крайнем юге и в Луганской области до +30 градусов.

"В западных областях и в Сумской области будет более свежее, +20...+23 градуса", - добавила Диденко.

Причем днем 9 августа осадков в большинстве областей Украины не предполагается.

Погода в Киеве

В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23, +24 градуса. Днем будет сухо и солнечно.

Погодные рекорды в Киеве за лето 2023

С начала лета в столице Украины было установлено уже три климатических рекорда.

Так, в начале июня в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он побил предыдущий показатель 2012 года. Так, 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч), что на 2 м/с больше отметки, установленной 11 лет назад.

22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков, а ночь на воскресенье, 6 августа, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

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