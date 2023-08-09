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Дощі відступили. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Середа 09 серпня 2023 07:00
Дощі відступили. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 9 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 серпня, погода в Україні буде сонячною з "комфортними" показниками на термометрах. А дощі відступлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, впродовж дня очікується +23...+29 градусів, на крайньому півдні та у Луганській області до +30 градусів.

"У західних областях та у Сумській області буде найсвіжіше, +20...+23 градуси", - додала Діденко.

При чому вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається.

Погода в Києві

У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Вдень буде сухо та сонячно.

Погодні рекорди у Києві за літо 2023

З початку літа в столиці України було встановлено вже три кліматичні рекорди.

Так, на початку червня в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він побив попередній показник 2012 року. Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год), що на 2 м/с більше за відмітку, встановлену 11 років тому.

22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів, а ніч на неділю, 6 серпня, у Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

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