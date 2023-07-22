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Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: на півдні України завтра очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 23 липня, буде спекотною. Дощі відступлять, опади очікуються лише у частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, дощі очікуються лише на сході та півдні України. Місцями можливі грози.

На решті території нашої країни без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +17 градусів, а на півдні до +23. Вдень очікується до +22 +27 градусів, на півдні спека до +30 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +14 +16 градусів, а вдень до +24.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрила злива. За прогнозами синоптиків, дощ буде йти до кінця доби. Місцева влада попередила жителів столиці про підтоплення та вивела на вулиці спецтехніку.

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