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Київ накрив дощ: жителів попередили про можливі підтоплення

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Київ, Субота 22 липня 2023 12:44
Київ накрив дощ: жителів попередили про можливі підтоплення Фото: Київ 22 липня накрив дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві сьогодні, 22 липня, погіршилася. Столицю накрив дощ, який протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Місцева влада попереджає про можливі підтоплення через зливу. Дорожники вже чергують на вулицях.

Гідрослужби "Київавтодору" мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Що роботи під час сильного дощу?

  • Якщо сильний дощ застав на вулиці, за можливості оминайте великі дерева;
  • якщо під час зливи ви перебуваєте за кермом автомобіля - перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації.

У разі підтоплень доріг та тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби "Київавтодору": 044-284-74-19.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, майже всю територію України сьогодні заллють дощі. При цьому у центральних та південних областях очікують шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде +20 +25 градусів, а вночі +12 +17 градуси.

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