Київ накрив дощ: жителів попередили про можливі підтоплення
Погода у Києві сьогодні, 22 липня, погіршилася. Столицю накрив дощ, який протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
Місцева влада попереджає про можливі підтоплення через зливу. Дорожники вже чергують на вулицях.
Гідрослужби "Київавтодору" мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.
Що роботи під час сильного дощу?
- Якщо сильний дощ застав на вулиці, за можливості оминайте великі дерева;
- якщо під час зливи ви перебуваєте за кермом автомобіля - перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації.
У разі підтоплень доріг та тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби "Київавтодору": 044-284-74-19.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, майже всю територію України сьогодні заллють дощі. При цьому у центральних та південних областях очікують шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у середньому буде +20 +25 градусів, а вночі +12 +17 градуси.
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