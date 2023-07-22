Дожди отступают: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, дожди ожидаются только на востоке и юге Украины. Местами возможны грозы.

На остальной территории нашей страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +12 +17 градусов, а на юге до +23. Днем ожидается до +22 +27 градусов, на юге жара до +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +14 +16 градусов, а днем до +24.