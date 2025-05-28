Дощі не відступають: де 29 травня очікуються зливи в Україні

Завтра, 29 травня, в Україні не вщухатимуть дощі. В деяких регіонах ймовірні навіть зливи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра в Україні погода й далі дивуватиме стабільністю у наш зовсім нестабільний час - знову періодичні дощі. Сильніші, до злив, опади очікуються на заході та півночі, а також у більшості центральних областей", - розповіла вона.
Крім того, за даними синоптика, на півдні та сході України - дощі йтимуть місцями.
"У західних областях протягом дня передбачається +15....+19 градусів, це найпрохолодніше в Україні. Найтеплішими будуть східні області, +23...+26 градусів", - - зазначила Діденко.
На решті території України очікується температура повітря +19....+24 градуси.
У Києві 29 травня очікуються дощі, впродовж дня близько +20 градусів.
В Україні цього року останній весняний місяць, травень, видався напрочуд прохолодним. На це впливало холодне повітря арктичного походження.
Водночас літо в Україні очікується теплим, з періодами спеки і середньомісячними температурами, що на 1,5-2,5 градуса вищі за кліматичну норму.
Водночас будь-яких істотних змін погоди на початку червня в Україні очікувати не варто.
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