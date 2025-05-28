Дожди не отступают: где 29 мая ожидаются ливни в Украине

Завтра, 29 мая, в Украине не будут утихать дожди. В некоторых регионах вероятны даже ливни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Завтра в Украине погода и дальше будет удивлять стабильностью в наше совсем нестабильное время - снова периодические дожди. Более сильные, до ливней, осадки ожидаются на западе и севере, а также в большинстве центральных областей", - рассказала она.
Кроме того, по данным синоптика, на юге и востоке Украины - дожди будут идти местами.
"В западных областях в течение дня предполагается +15....+19 градусов, это самое прохладное в Украине. Самыми теплыми будут восточные области, +23...+26 градусов", - отметила Диденко.
На остальной территории Украины ожидается температура воздуха +19....+24 градуса.
В Киеве 29 мая ожидаются дожди, в течение дня около +20 градусов.
В Украине в этом году последний весенний месяц, май, выдался на удивление прохладным. На это влиял холодный воздух арктического происхождения.
При этом лето в Украине ожидается теплым, с периодами жары, и среднемесячными температурами на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.
В тоже время каких-либо существенных изменений погоды в начале июня в Украине ожидать не стоит.
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