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Дощі по усій території України, місцями пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України протягом дня очікуються короткочасні й значні дощі. Також можливі пориви вітру до 20 м/c.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується північно-західний. Його швидкість досягатиме 12 м/c. Також можливі пориви вітру до 20 м/c у північних, центральних та східних областях.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +17 до +23 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +24 до +28 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +20 до +27 вдень.

Фото: прогноз погоди на 26 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Хмарно з проясненнями, місцями можливі короткочасні дощі, гроза. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +16, а вдень - від +21 до +23 градусів.

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