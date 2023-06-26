Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

По всей территории Украины в течение дня ожидаются кратковременные и сильные дожди. Также возможны порывы ветра до 20 м/c.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, на Левобережье местами сильные дожди", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается северо-западный. Его скорость будет достигать 12 м/c. Возможны порывы ветра до 20 м/c в северных, центральных и восточных областях.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 26 июня (facebook.com/UkrHMC)
Облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью будет составлять от +14 до +16, а днем - от +21 до +23 градусов.
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