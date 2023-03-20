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Дощі, туман та потепління до +18: прогноз погоди на тиждень

Фото: в Україні очікується дощі, туман та потепління до +18 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Початок робочого тижня в Україні буде затьмарений дощами, проте вже з четверга буде без опадів. При цьому температура повітря становитиме +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в західних, вдень місцями і в північних та центральних областях, а в середу на більшій частині території країни невеликий очікується дощ.

Температура повітря вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +8 +14. Водночас у середу, 22 березня, на Прикарпатті очікується до +17 градусів.

У середу і четвер, в Україні вночі та вранці місцями прогнозується туман.

У четвер в Україні буде без опадів. Температура вночі становитиме +3 +8 градусів, а вдень +12 +17.

У п'ятницю, 24 березня, також буде без опадів, проте лише в західних і північних областях удень очікується місцями невеликий дощ. Температура вночі становитиме +3 +9 градусів, на півдні та сході +1 +6. А вдень буде від +12 до +18 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи чекатиме Україна повернення значних морозів.

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