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Дожди, туман и потепление до +18: прогноз погоды на неделю

Фото: в Украине ожидается дожди, туман и потепление до +18 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Начало рабочей недели в Украине будет омрачено дождями, однако уже с четверга будет без осадков. При этом температура воздуха составит +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях, а в среду на большей части территории страны небольшой ожидается дождь.

Температура воздуха ночью составит +1 +6 градусов, а днем +8 +14. При этом в среду, 22 марта, на Прикарпатье ожидается до +17 градусов.

В среду и четверг, в Украине ночью и утром местами прогнозируется туман.

В четверг в Украине будет без осадков. Температура ночью составит +3 +8 градусов, а днем +12 +17.

В пятницу, 24 марта, также будет без осадков, однако лишь в западных и северных областях днем ожидается местами небольшой дождь. Температура ночью составит +3 +9 градусов, на юге и востоке +1 +6. А днем будет от +12 до +18 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, ожидать ли Украине возвращения значительных морозов.

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