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Дощі та заморозки: прогноз погоди на завтра

Фото: частина України заллє дощами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 24 вересня, частина України заллє дощами. При цьому вночі прогнозуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

Вночі у більшості центральних областей, удень на Лівобережжі та в Криму очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний (у східній частині південно-західний), 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2 +7 градусів, а на узбережжі морів до +10. При цьому в західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на півдні та південному сході країни до +17. На високогір'ї Карпат температура становитиме +2 +7 градусів.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +2 +7 градусів, а вдень +10 +15. При цьому у Києві вночі +4 +6, а вдень +12 +14.

Нагадаємо, що сьогодні погода в Україні на більшості територій буде дощовою та туманною, а місцями із заморозками.

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