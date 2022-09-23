Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на завтра

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве центральных областей, днем на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный (в восточной части - юго-западный), 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2 +7 градусов, а на побережье морей до +10. При этом в западных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0- 3 градуса.

Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +15 градусов, а на юге и юго-востоке страны до +17. На высокогорье Карпат температура составит +2 +7 градусов.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +2 +7 градусов, а днем +10 +15. При этом в Киеве ночью +4 +6, а днем +12 +14.