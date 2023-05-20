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Дощі та спека. Синоптики назвали "нещасні" регіони

фоо6 синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У шістьох регіонах очікуються дощі сьогодні, 29 травня. Температура повітря максимально підвищиться до +29 у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Вдень в Карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер

північно-східний, 7-12 м/с, в Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

вдень в західних та північних областях 20-25°, в центральних, східних та південних областях 24-29°; на високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13-18°.

Як повідомлялось, сталий перехід середньодобової температури повітря у столиці через позначку в +15 градусів відбувся 13 травня. Саме ця подія ознаменувала початок метеорологічного літа у Києві.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що цими вихідними, 20 і 21 травня, погода в Україні буде дощовою. Також прогнозуються грози та потепління до +29 градусів.

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