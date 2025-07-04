Дощі та спека до +37: синоптик уточнила, якою буде погода

За словами Діденко, атмосферний фронт рухатиметься з північного заходу на південний схід України. Він принесе дощі та допоможе очистити повітря від диму, спричиненого пожежами після російських обстрілів. Вже 5 липня фронт залишить територію країни, й прогнозується здебільшого суха погода.

Погода в Україні

На півдні та південному сході температура підніметься до +30+34 градусів, у решті регіонів очікується комфортніший температурний режим +24+28 градусів.

Як зазначила синоптик, 7-8 липня в Україні встановиться сильна спека, а з 9 серпня вона почне поступово спадати на заході, півночі та в багатьох центральних областях.

Водночас на півдні, сході та в Дніпропетровській області ще утримається спека до +33+37 градусів.