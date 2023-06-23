Дощі та спека до +32: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні буде місцями дощовою цими вихідними, з 24 по 25 червня. При цьому вдень очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

Так, найближчої доби в західних областях очікуються помірні, а вночі - значні дощі з грозами. Місцями можливі град і шквали до 15-20 м/с. На решті території вночі буде переважно без опадів.

Проте вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Також в окремих районах очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, лише в південній частині буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +27 +32. При цьому в західних областях температура повітря підніметься до +19 +24 градусів.

25 і 26 червня в Україні збережеться нестійка погода: вночі місцями, а вдень

повсюдно прогнозуються грозові дощі. У понеділок у західних областях буде без опадів

Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а в західних областях +11 +16. При цьому вдень в Україні буде +21 +26 градусів, а на півдні та сході +25 +30.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, погода в Україні цього тижня буде дощовою. Сьогодні в західних регіонах очікуються грозові дощі, а в північних - короткочасні дощі та грози. На решті території України без опадів.

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