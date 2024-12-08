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Дощі та "спека" до +15. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 9 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З понеділка, 9 грудня, в Україні потеплішає. Максимально температура підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 9 грудня, у більшості регіонів буде тепло. Причому, плюсова температура очікується навіть уночі. Нічні "мінуси" ймовірні на заході й півночі - у Чернігівській, Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях, до -2 градусів.

Удень в Україні відчутно потеплішає, у Криму буде до +15 градусів. Холодно вдень буде на заході, півночі та сході, вдень мінімально до +3 градусів. У Києві і вночі, і вдень у межах +1...+3. 

Щодо дощів, то вони пройдуть по всій Україні, подекуди навіть зі снігом, крім Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. У Києві теж імовірний дощ.

Погода в Україні 9 грудня (meteo.gov.ua)

Туман у Києві

Погода в грудні в Україні вже здивувала своїми перепадами. В Україні то холоднішає, то знову теплішає. Особливість грудня - тумани.

Зокрема, погода в Києві 8 грудня погіршилася. Киян попередили про ожеледицю та туман. Зазначимо, безперервна тривалість туманів становить зазвичай від кількох годин (а іноді півгодини-годину) до кількох діб, особливо в холодну пору року.

Тумани перешкоджають нормальній роботі всіх видів транспорту, тому прогноз туманів має важливе практичне значення.

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