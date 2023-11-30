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В перший день зими до +13: в Україну знову прийде новий циклон

Фото: погода в Україні 1 грудня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні 1 грудня очікується черговий циклон, який принесе із собою значні опади у вигляді снігу та дощу. Але подекуди температура повітря прогріється до +13.

Про те, якою буде погода в перший день зими - розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувались дані синоптика Наталки Діденко та "Укргідрометцентр" (Facebook).

Синоптики зазначають, що завтра в Україні слід очікувати опадів, втім вони будуть незначними. 

За словами Наталії Діденко, завтра в Україну знову прийде черговий циклон.

"І тому - логічно - знову збільшиться хмарність, пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди налипання мокрого снігу й ожеледиця", - зазначила вона.

Так, 1 грудня в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг з переходом у більшості областей в дощ, вночі та вранці місцями ожеледь, вдень на Лівобережжі помірні дощі; в Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями очікується ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, на узбережжі морів та в Криму 0-5 градусів тепла. Вдень від 2 морозу до +3, у центральних, східних областях та на Закарпатті +2 +7 тепла, у південній частині +8 +13.

Фото: прогноз погоди в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Вночі у столиці очікуються значні опади у вигляді снігу, втім продовж наступного дня вони будуть вщухати. 

Температура повітря вночі сягне 0-3 морозу, вдень у п'ятницю від 0 до +2 градусів.

Погода в грудні 2023

За прогнозами синоптиків, погода у грудні 2023 року в Україні буде теплішою, а кількість опадів буде у звичних межах. Так, середня місячна температура у грудні 2023 року прогнозується від 3 градусів морозу до +2 (у Криму до +4 тепла). Це на 1-1,5 градуса вище норми.

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Погода в Україні