В перший день зими до +13: в Україну знову прийде новий циклон

Синоптики зазначають, що завтра в Україні слід очікувати опадів, втім вони будуть незначними.

За словами Наталії Діденко, завтра в Україну знову прийде черговий циклон.

"І тому - логічно - знову збільшиться хмарність, пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди налипання мокрого снігу й ожеледиця", - зазначила вона.

Так, 1 грудня в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг з переходом у більшості областей в дощ, вночі та вранці місцями ожеледь, вдень на Лівобережжі помірні дощі; в Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями очікується ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, на узбережжі морів та в Криму 0-5 градусів тепла. Вдень від 2 морозу до +3, у центральних, східних областях та на Закарпатті +2 +7 тепла, у південній частині +8 +13.

Фото: прогноз погоди в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Вночі у столиці очікуються значні опади у вигляді снігу, втім продовж наступного дня вони будуть вщухати.

Температура повітря вночі сягне 0-3 морозу, вдень у п'ятницю від 0 до +2 градусів.