В первый день зимы до +13: в Украину снова придет новый циклон

Синоптики отмечают, что завтра в Украине следует ожидать осадков, впрочем, они будут незначительными.

По словам Натальи Диденко, завтра в Украину снова придет очередной циклон.

"И потому - логично - снова увеличится облачность, пройдут снег (запад, север) и дождь, местами налипание мокрого снега и гололедица", - отметила она.

Так, 1 декабря в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег с переходом в большинстве областей в дождь. Ночью и утром местами гололедица, днем на Левобережье умеренные дожди. В Карпатах и на Закарпатье в течение суток значительные осадки.

На дорогах страны, кроме юга и востока, местами ожидается гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 мороза, на побережье морей и в Крыму 0-5 градусов тепла. Днем от -2 мороза до +3, в центральных, восточных областях и Закарпатье +2 +7 тепла, в южной части +8 +13.

Фото: прогноз погоды в Украине 1 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Ночью в столице ожидаются сильные осадки в виде снега, впрочем, в течение следующего дня они будут утихать.

Температура воздуха ночью достигнет 0-3 мороза, днем в пятницу от -0 до +2 градусов.