Дощі та сніг, але не всюди. Синоптики назвали регіони, де завтра навіть не крапне

"В Україні, крім північно-східних та східних областей, невеликий дощ та мокрий сніг; на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади", - розповіли синоптики.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. А температура вночі знизиться до малих "мінусів".

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 2-7° морозу, на заході та півдні країни 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 8-13°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Синоптики дали прогноз на 13 березня в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року тепліше за звичайну. Так, середньомісячна температура коливається в межах 1-7° тепла. Це на 1-2° вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.