RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и снег, но не всюду. Синоптики назвали регионы, где завтра даже не капнет

Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 марта, в Украине будет по-зимнему снежно и с дождями, правда днем картину скрасят небольшие, но "плюсы". При этом осадки пройдут не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В Украине, кроме северо-восточных и восточных областей, небольшой дождь и мокрый снег; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и в Карпатах умеренные осадки", - рассказали синоптики.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А температура ночью снизится до малых "минусов".

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, на западе и юге страны 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 8-13°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Синоптики дали прогноз на 13 марта в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года теплее обычного. Так, среднемесячная температура колеблется в пределах 1-7° тепла. Это на 1-2° выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве